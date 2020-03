Diamanti: “L’Italia vista da qui sembra un brutto film. Non vedo l’ora di tornare”

Alessandro Diamanti racconta al QS come vive questo momento particolarissimo dall’Australia, dove si è trasferito da qualche mese per giocare nello Western United: “Ogni giorno guardo tre-quattro ore di telegiornali sull’Italia: è un dolore vedere quello che sta succedendo. Non si scherza con questo virus: va rispettato. Sembra un brutto film. Provo grande dispiacere e sono molto preoccupato per i miei genitori e mia sorella che vivono a Prato e per tutti i miei amici” dice l’ex attaccante anche della Fiorentina. “Qui c’è una situazione stranissima, paradossale, ancora in evoluzione. Mi sembra di vivere quello che in Italia accadeva due settimane fa. C’è ancora poca consapevolezza dei rischi. Io cerco di spiegare a tutti che siamo solo indietro di qualche giorno: per questo dobbiamo metterci in difesa”. La prima cosa che farà appena finito questo incubo? “Subito un biglietto aereo per l’Italia: tornerò un mese nella mia Bologna, a mangiare tortellini e stare con gli amici. Questa sarà la vacanza più bella”.