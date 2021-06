Di Livio: “Gattuso a Firenze come Mou a Roma. Castrovilli? Lo vedo capitano”

L'ex capitano a 360°: "A Vlahovic consiglio di restare, con Gattuso può crescere. Ribery? Lo farei assolutamente rinnovare"

Redazione VN

Sul Corriere Fiorentino troviamo l'intervista ad Angelo Di Livio. Secondo l'ex capitano viola, Gennaro Gattuso è la persona giusta, nel posto giusto a momento giusto: "Lo conosco, la Fiorentina aveva bisogno di un uomo e di un allenatore così. Commisso ha fatto la scelta migliore". Poi Di Livio azzarda il paragone: "Gattuso sta a Firenze e alla Fiorentina come Mourinho sta alla Roma. Il suo arrivo può avere lo stesso effetto". Per Soldatino Gattuso conosce Firenze, ci sono tutti i presupposti per un matrimonio felice.

Poi si passa all'analisi della stagione passata: "La sofferenza dell'ultimo anno era impossibile da pensare perché la squadra era buona. Sono stati commessi degli errori, non deve più accadere che i viola giochino per la salvezza. L'obiettivo minimo, anche per la prossima stagione, deve lottare ogni anno per l'Europa". Di Livio sostiene di aver visto una squadra senza spirito di appartenenza, senza orgoglio. Una cosa che non deve più accadere: "La Fiorentina deve essere un punto di arrivo e non di passaggio".

Infine il commento su qualche singolo: "Vlahovic? Si è sempre comportato alla grande, non mi preoccuperei di lui. Gli consiglio di restare a Firenze, con Gattuso può crescere ancora". E Castrovilli? Per Di Livio è il giocatore su cui puntare per la prossima stagione: "Con Gattuso può fare il salto di qualità, gli darei la fascia di capitano". Idee chiare anche su Ribery: "Gli farei assolutamente rinnovare il contratto, può aiutare tantissimo Gattuso anche nello spogliatoio. Servono giocatori come Franck che trascinino gli altri".