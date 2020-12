DG Udinese: “Fiorentina, classifica facilmente rimediabile. Ma più avanti…”

In una lunga intervista a Tuttosport, il DG dell’Udinese Pierpaolo Marino si è soffermato anche sui temi della classifica e della bagarre nella zona bassa, in cui è coinvolta anche la Fiorentina. La vittoria sulla Juventus ha risollevato morale e graduatoria, ma per l’uomo mercato friulano non ci sono rischi nemmeno per Genoa e Torino, altre società storiche invischiate nella zona rossa:

Nessuna delle tre rischia, il fondo della classifica va guardato fra febbraio e marzo. Con una vittoria si può balzare dall’ultimo posto al dodicesimo, penso che tutte e tre le situazioni siano facilmente rimediabili. Attenzione, però: le matricole si stanno comportando molto bene e se qualcuna guadagna la salvezza prima delle ultime giornate allora la situazione può diventare complicata.