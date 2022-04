Destini separati, ma la Fiorentina è sempre nei pensieri di Allegri

La Fiorentina occupa sempre un posto particolare nei ragionamenti di Allegri

Repubblica Firenze si concentra su Massimiliano Allegri e scrive come il tecnico della Juventus non si sia mai avvicinato al colore viola. Eppure la Fiorentina - si legge - occupa sempre nei ragionamenti di Allegri un posto particolare: nelle ultime conferenze stampa non c’è una volta che non sia stata menzionata, vuoi come esempio per sottolineare come il percorso di Vlahovic da Firenze a Torino abbia vissuto un grande salto in avanti, vuoi perché la squadra di Italiano è molto temuta, non solo per il ritorno in Coppa Italia ma anche per un assalto viola al quarto posto in classifica che vale la Champions.