Deroga contratti, Fiorentina spettatrice interessata, sono ben 18 i giocatori viola in bilico

Il campionato di Serie A necessita di finire, e come è facile ipotizzare lo scudetto verrà assegnato d’estate (CLICCA QUA). Per questo sta circolando in sede Fifa un documento per derogare i contratti oltre il 30 Giugno dei giocatori che rischiano di essere sospesi, tra scedenze e prestiti, e che solo in Italia sono ben 130. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Fiorentina è spettratrice interessata, essendo una delle maggiori società coinvolte, la squadra viola conta infatti ben 18 giocatori (2 Scadenze, 7 prestiti in rosa, 9 giocatori prestati) con il contratto in bilico. Gli affari di maggior rilievo riguardano lo scambio di prestiti Dalbert-Birgahi con l’Inter e l’ancor più intricato caso Simeone, il cui riscatto del Cagliari è legato a bonus di presenze e reti che rischiano seriamente di non essere raggiunti entro la data stabilita da contratto. Da valutare anche la situazione di Amrabat, il cui passaggio di proprietà alla squadra viola dovrebbe avvenire proprio dal primo luglio.