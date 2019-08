Demme in attesa, il mediano del Lipsia vuole l’Italia

Uno dei nomi maggiormente accostati alla Fiorentina durante questa sessione di calciomercato estiva è sicuramente quello di Diego Demme (LA SCHEDA), centrocampista difensivo del RB Lipsia. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport-Stadio il gradimento del giocatore per la maglia viola è totale, tuttavia i due club non hanno ancora trovato l’accordo sulle cifre del trasferimento. Persino la formula dell’affare ad oggi resta un mistero, trattare con la ricca squadra tedesca è complicato. Diego, chiamato così dal padre calabrese in onore di Maradona, è un cattura palloni abituato ad essere a fine partita quello con più chilometri nelle gambe. Quantità e qualità al punto giusto per un centrocampo viola che ha bisogno di equilibrio.