Defrel, la Fiorentina ci prova: si lavora sulla formula

Ne abbiamo parlato nelle scorse ore, ma il nome di Gregoire Defrel (SCHEDA) torna anche quest’oggi sulle pagine del Corriere Dello Sport. Il francese, che ha fatto rientro alla Roma dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, piace ai viola ma anche al Cagliari. Pradè sta monitorando la situazione, ma che piaccia è ormai cosa nota: l’operazione è però fattibile solo entro determinati parametri perché, è ormai noto, i margini di spesa sono ben definiti.

Defrel, dicevamo: non sono pochi i protagonisti che vogliono accaparrarselo. In Italia la concorrenza più forte è quella del Cagliari, che lo vorrebbe da affiancare a Pavoletti nell’anno del centenario, ma lo cercano anche in Russia e Inghilterra. La Roma non si schioda – almeno per ora – dai 16 milioni per lasciarlo partire, ma i viola potrebbero tentare la carta prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno. Tutto è ancora aperto.

E INTANTO PRADÈ PRONTO ALL’AFFONDO PER MANDRAGORA