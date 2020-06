De Zerbi, sirene viola ma più facile la permanenza al Sassuolo. Mentre Berardi…

Dopo le voci circolate nella giornata di ieri (LEGGI), anche su Tuttosport si parla del futuro di Roberto De Zerbi e di Domenico Berardi (anche di lui si è tornato a parlare in ottica viola nei giorni scorsi: LEGGI). Il Sassuolo cercherà già in questi giorni di chiudere per il rinnovo del tecnico. Le sirene della Fiorentina suonano ad alto volume, ma secondo il quotidiano la sensazione è che De Zerbi resterà in Emilia ancora una stagione. Capitolo Berardi (SCHEDA): la sua permanenza in Emilia è sempre in bilico, considerato l’interesse della stessa Fiorentina.