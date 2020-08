De Rossi, ora lo vuole il Bologna… Primavera. Contatti in corso ma ipotesi non semplice

Dagli accostamenti alla Fiorentina al possibile approdo nel Bologna… Primavera. Daniele De Rossi tecnico nelle giovanili rossoblu – come riporta stamattina Il Corriere dello Sport – è un’idea. Non facile da trasformare in realtà, ma possibile. I contatti tra le parti sono in corso, soprattutto tra il padre Alberto ed il Bologna, anche se al momento la strada sembra difficile da percorrere: Daniele è un richiamo mediatico forte, ha bisogno di un gruppo con cui competere. E in un momento di così profonda austerity per la prima squadra felsinea valutare un mercato per il settore giovanile è difficile.