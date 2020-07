De Rossi allenatore, da scherzo a pista concreta. La Gazzetta: “Una bella storia”

“Una bella storia”. Così la Gazzetta dello Sport vedrebbe il connubio tra la Fiorentina e Daniele De Rossi come allenatore, dopo che Pradè non è riuscito a portarlo alla corte di Montella nelle vesti di giocatore. La trattativa è nata un po’ per caso, ma ha preso forma passo passo, e adesso è più di un’idea per la prossima stagione. Certo, da Firenze smentiscono tutto, e non potrebbe essere altrimenti visto il travagliato finale di campionato che la squadra sta attraversando, ma niente vieta di cominciare a pensare, senza parlarne pubblicamente, al futuro. Il rapporto con l’ex Capitan Futuro è ottimo e i discorsi andranno avanti, mentre per la questione patentino (LEGGI), De Rossi non ce l’ha, ma si possono trovare soluzioni temporanee come una figura esperta per affiancarlo. Insomma, Arlecchino si confessò burlando, e quella che è nata come una suggestione scherzosa potrebbe trasformarsi in realtà.

