De Paul, ulteriori dettagli: si lavora sulla formula-Pulgar. Equiparato a Lirola per ingaggio

Rodrigo De Paul ha 25 anni, dunque oltre al presente potrebbe garantire il futuro, e, soprattutto, costerebbe molto meno a bilancio. (LA SCHEDA COMPLETA) Dovesse arrivare sarebbe equiparato a Lirola, uomo da 750mila euro all’anno. Come riporta Il Corriere dello Sport, servirà uno sforzo economico provando magari a trovare il punto d’incontro coi friulani o per un prestito oneroso con obbligo di riscatto oppure su una cifra intorno ai 30-33 milioni, garantendogli però (come accaduto col Bologna per Pulgar) una percentuale sulla futura rivendita e dei bonus ad obiettivo per incrementare, dilazionandolo, il totale. Per Commisso si tratterebbe di un investimento importantissimo, alla luce dei paletti legati al Fair Play Finanziario, ma di quelli capaci di accendere ulteriormente l’entusiasmo della città già innamorata del nuovo patron. De Paul, fin dalla fine del mese di giugno, era stato chiaro: puntava ad una squadra in grado di fargli realizzare il sogno della Champions, ma le porte del Napoli, in realtà non si sono mai aperte, e pure il Torino (che fa comunque l’Europa League) alla fine ha detto no. La disponibilità a lasciare Udine l’ha già fatta arrivare, nonostante Tudor confidi nella sua permanenza: anche per questo serve l’offerta giusta per strappare il sì definitivo alla società del presidente Pozzo. A giugno, quando Pradè bussò alla porta del suo ex club, la risposta fu cortese: 40 milioni e ci mettiamo ad un tavolo. La marcia indietro fu immediata. A dire il vero, lo stesso ds in occasione della sua presentazione disse che non sarebbe mai andato a prendere un giocatore tesserato coi friulani, ma la tentazione è davvero fortissima.

Q