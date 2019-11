De Paul e le sirene interiste: “Lusingato, significa che sto facendo bene”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove non si fa accenno a tematiche viola, Rodrigo De Paul parla invece dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti. La testa dell’argentino è concentrata sull’Udinese, ma l’amicizia con Lautaro Martinez potrebbe spingere il n° 10 dell’Udinese in nerazzurro: “Mi lusinga che vengo accostato a un club come l’Inter. Cerco di non stare dietro alle voci, ma significa che sto facendo bene. Conte? Mai conosciuto. E’ uno che ha vinto alla Juve e al Chelsea. Lautaro mi dice che dà tanta carica e lavora bene”. Dopo un’estate passata a rincorrere il colore viola, adesso De Paul potrebbe essere il rinforzo giusto per l’Inter.