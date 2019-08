De Paul e gli interrogativi tattici: una soluzione… che ne risolve tre

Rodrigo De Paul risolverebbe molti degli interrogativi dei viola. Come spiega Il Corriere dello Sport, Montella vuole giocare con un 4-3-3? Ed ecco che lui può sistemarsi sulle fasce, magari spostandosi nell’arco della stessa gara con Chiesa. Serve un trequartista alle spalle della punta e Boateng è il “falso nove”? L’argentino ha fatto, bene, anche in quella posizione. C’è emergenza a centrocampo? Ebbene sì, non ha deluso nemmeno partendo da una posizione più arretrata, trasformandosi un elemento di forza della sua squadra. Coi friulani, i 111 gare ha segnato 18 gol e 19 assist (9 reti e 8 assist la passata stagione) e proprio dall’Italia è riuscito a conquistare la chiamata dalla Nazionale Argentina, con cui ha giocato l’ultima Coppa America.