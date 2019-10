De Paul, da sogno a proibito a dimenticato

La Fiorentina ha sognato tutta l’estate Rodrigo De Paul, era il grande colpo chiesto da Pradè, che lo conosceva bene, e il giocatore che avrebbe fatto fare alla squadra viola il definitivo salto di qualità. Ora, che è passato un mese dalla chiusura del mercato, quel sogno estivo, è finito quasi nel dimenticatoio, con la Fiorentina che si è innamorata dei vari Ribery, Castrovilli e Chiesa, e l’argentino che è sparito dai radar, complice un ingenuo schiaffo rifilato a Candreva che gli è costato 3 giornate. Come riporta il Corriere dello Sport, in questo momento De Paul è un lontano parente di quello che la tifoseria viola ha sognato, ma rivederlo al Franchi da avversario sarà sicuramente uno stimolo in più, con il mercato di Gennaio che si avvicina, quando le porte dei desideri si apriranno di nuovo.