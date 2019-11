De Paul-Berge, la strategia viola per il centrocampo. E ci sono anche le alternative

La Fiorentina è al lavoro e a caccia di occasioni per il mercato di gennaio. Come scrive La Repubblica infatti, sono tanti i nomi che stuzzicano le fantasie dei dirigenti viola, a partire da De Paul e Berge. Due piste che restano aperte, nonostante a gennaio sia complicato chiudere operazioni del genere. Per l’argentino l’Udinese apre al prestito con obbligo di riscatto, e il suo eventuale arrivo può legarsi alla cessione a giugno di Chiesa: la Fiorentina potrebbe anche decidere di fare un investimento in anticipo ed avere un elemento eclettico e di assoluta qualità nel caso le strade con Federico dovessero separarsi. Costo 30 milioni. Anche il norvegese del Genk piace da tempo: il club belga vuole almeno 20 milioni e c’è forte la concorrenza del Napoli. Le alternative sono Praet del Leicester e Amrabat del Verona.