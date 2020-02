De Magistris e Galli in coro: “Campionato falsato, scelte ridicole e all’italiana”

Partita senza tifosi, con limitazioni alla presenza di addetti ai lavori e due file vuote tra i tesserati e la stampa in sala conferenze. Queste restrizioni, scrive La Nazione, rischiano di falsare un campionato intero. Lo ha fatto capire anche Manuel Pasqual ieri, da fresco ex giocatore (QUI le sue parole). Ma non solo: anche Moreno Roggi, Gianni De Magistris e Giovanni Galli hanno condiviso la loro opinione sulla vicenda.

Roggi sostiene che sarebbe stato più giusto sospendere il campionato, ma il calendario fitto non lo ha permesso, dunque ci saranno squadre avvantaggiate da questa situazione rispetto ad altre. De Magistris parla di campionato falsato a prescindere, Galli di situazione ridicola in cui si dà la precedenza alla salute tutelando il calcio allo stesso tempo. Un colpo al cerchio e uno alla botte.