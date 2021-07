De Magistris: “Antognoni, nessuno è profeta in patria. Avrebbe aiutato Italiano”

"Io, con il mio carattere, avrei preteso di poter comandare di più"

«Sono senza parole. È una decisione incomprensibile. Antognoni non ha commesso qualcosa di scorretto, si è limitato a recitare il ruolo che gli è stato affidato. In questo momento dopo il caso Gattuso e con un allenatore bravo ma anche inesperto per certe piazze come appunto Italiano una figura come Giancarlo sarebbe stata risultata sicuramente preziosa. La verità è che nessuno è profeta in Patria. Questo vale per Antognoni come anche per il sottoscritto. Però quando noi andiamo in giro per il mondo ci trattano come Eroi e rappresentiamo Firenze».