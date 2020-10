De Luca a gamba tesa: “Dichiarazione Agnelli penosa. Dovrebbe ringraziarci per non aver contagiato Ronaldo”

Se Vincenzo De Luca decide d’irrompere nel bel mezzo d’una partita, non c’è verso di fermarlo. Juve-Napoli è ancora lì, nella terra di nessuno, in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo (Leggi cosa rischiano i partenopei). Ma questa non è ormai più soltanto una storia di calcio, è diventata (anche) una sfida politica, e dentro ci finiscono inevitabilmente colpi bassi e persino scivoloni rovinosi a piedi uniti. Questo quanto troviamo sul Corriere dello Sport, insieme alle parole del Presidente della Regione Campania: “La Juventus, per bocca del presidente Andrea Agnelli (Leggi), fa una dichiarazione penosa, imbarazzante. Il presidente bianconero è un uomo appassionato, oltre che di palle e di palloni, anche di filosofia. E io mi ricordo di ricordargli ciò che diceva Schopenhauer: la gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo. Immaginate se il Napoli – dopo il precedente del Genoa – si fosse comportato alla stessa maniera, andando a Torino, giocando e semmai contagiando Ronaldo. Avremmo conquistato i titoli del New York Times. E’ una precisazione doverosa, visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti per aver evitato rischi a Cristiano Ronaldo.”