De Leo, Bologna: “Mihajlovic mi ha richiamato dopo la Fiorentina. Da allora, sempre insieme”

Emilio De Leo, collaboratore tecnico dell’ex allenatore viola Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato un’intervista alle colonne odierne del Resto del Carlino per parlare del momento in casa Bologna:

Ho collaborato con Sinisa ai tempi della sua prima esperienza con il Bologna nel 2008, ma senza incontrarci. Il nostro tramite fu Salsano, suo ex compagno, che mi segnalò quando Sinisa costruì il suo primo staff: facevo l’analisi degli avversari, poi per un po’di tempo Sinisa lavorò con altri. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, Salsano mi richiamò per dirmi che Mihajlovic mi voleva per lo staff della nazionale serba. Ci siamo sentiti al telefono e incontrati solo allora, era il 2011, da allora abbiamo lavorato insieme.