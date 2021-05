De Laurentiis spera di riaprire il dialogo con Gattuso

Gattuso tra i candidati per la panchina della Fiorentina

Non si sa ancora chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tra i candidati c'è anche Gennaro Gattuso. Come scrive Tuttosport, toccherà al tecnico decidere se riaprire un dialogo con De Laurentiis o se restare fermo sulle sue posizioni. I tifosi si sono schierati con Rino. Se, però, l'ex Milan non cambierà idea, il Napoli sarà costretto ad aprire un nuovo ciclo. A questo punto la palla passerebbe nelle mani del presidente azzurro. Il quotidiano scrive anche che Gattuso piace a Urbano Cairo, patron del Torino.