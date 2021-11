D’Aversa sfida Italiano: scelte obbligate, Sampdoria in cerca di riscatto

La Fiorentina per tornare a vincere e sognare l’Europa dovrà battere la Sampdoria di D’Aversa, reduce da una splendida vittoria contro il Verona. Il cammino dei blucerchiati non sta andando come sperato e contro i viola sarà una...

Redazione VN

La Fiorentina per tornare a vincere e sognare l'Europa dovrà battere la Sampdoria di D'Aversa, reduce da una splendida vittoria contro il Verona. Il cammino dei blucerchiati non sta andando come sperato e contro i viola sarà una sfida decisiva per il futuro del tecnico ex Parma.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le scelte per i blucerchiati sono obbligate. In porta giocherà Audero, con Beresynzski e Augello sulle fasce, attenzione però a Murru. Yoshida, reduce da un infortunio, dovrebbe tornare titolare accanto a Colley. Silva sostituirà lo squalificato Ekadal insieme a Thorsby. Confermato il giocatore più pericoloso della Sampdoria, Antonio Candreva con 6 gol fatti e 5 assist. Askildsen il preferito per la corsia di sinistra. L'attacco sarà formato da Quagliarella e Gabbiadini, con Caputo che partirà dalla panchina. Ancora indisponibili Damsgaard, Torregrossa e Depaoli. Diffidati Colley e Askildsen.