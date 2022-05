D’Amico: “Proprietà americane, ecco perché vogliono la A. Guardate Vlahovic…”

La previsione dell'agente: "La Lega Calcio, il luogo dove si decidono le sorti del calcio italiano, presto sarà controllata dagli americani"

Il procuratore Andrea D'Amico ha parlato in generale delle proprietà americane nel calcio. Questo il suo pensiero al Corriere Veneto: "Oggi tra A e B sono già 12 le proprietà americane ma sono destinate ad aumentare. La Lega Calcio, il luogo dove si decidono le sorti del calcio italiano, presto sarà controllata da loro".

D'amico prosegue tirando in ballo anche l'affare Vlahovic: "Le proprietà americane vogliono l'Italia innanzitutto per costruire stadi e centri sportivi di proprietà. Poi, intendiamoci, il calcio è la fabbrica dei sogni: la compravendita di calciatori è un grande business se pensiamo che Vlahovic è costato una pipa di tabacco alla Fiorentina, che lo ha rivenduto a 70 milioni; o che ci sono medi club di serie A che fanno 50-60 milioni di plusvalenze ogni anno. Infine c’è un ritorno di immagine e imprenditoriale legato all’Italia in sé. Siamo un Paese turistico, con eccellenze eno-gastronomiche e un patrimonio storico e artistico inestimabile".