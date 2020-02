“Le insinuazioni di Commisso richiamano Calciopoli. Ma la verità è un’altra”

Nel suo editoriale su Il Giornale, Tony Damascelli scrive:

… l’eruzione antijuventina e antisistema dell’ex tifoso della Juventus Rocco Commisso che, vestiti i panni viola, al secondo rigore concesso a favore della capolista, esplode e tira fuori ambiguità, sottintesi, illazioni e insinuazioni che eccitano il resto della comitiva, tra stampa e addetti, quasi felice per l’improvviso ritorno dei favolosi anni di calciopoli. In verità il successo della Juventus non è figlio del rigore discusso e discutibile o, per Commisso e il resto del coro, disgustoso, ma di una supremazia certificata sul campo e non fuori, come sostiene il presidente viola. Nessuno aveva provato disgusto, finora, sui rigori concessi alle altre in corsa, concorrenti o no (il Lecce e l’Atalanta hanno avuto lo stesso numero di rigori a favore, 8) ma stavolta il piatto è ricco e ci si ficcano…