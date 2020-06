Dall’Ara: via alla riqualificazione. Bologna può essere un modello?

Pochi giorni fa il Bologna ha sottoscritto “un accordo di partnership con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Dall’Ara“.

Un nuovo modello, misto pubblico/privato che, fino ad oggi, non si era praticamente mai visto: c’è il Comune di Bologna, c’è (ovviamente) il club, ma c’è soprattutto Fincantieri che ha in Cassa Depositi e Prestiti il suo aziono nista di riferimento. I tre, secondo le cifre circolate in queste ore, si divideranno un investimento di 150 milioni di euro: 70 li metterà Saputo, 50 saranno finanziati dal credito sportivo,il Comune si dovrebbe impegnare per i restanti 30. La concessione dovrebbe durare 40 anni.

Il Corriere Fiorentino si chiede: può essere un modello replicabile anche per l’Artemio Franchi? Teoricamente sì, anche se non rispetta tutte le condizioni indicate da Commisso, soprattutto il «total control», la completa proprietà dell’impianto e la sua gestione. Il nuovo Dall’Ara inoltre, cambierà parecchio rispetto all’impianto attuale, ma non verrà abbattuto. Rimarranno intatte la Torre di Maratona (già, anche lì) e il corpo della tribuna centrale. Le curve, invece, verranno spostate in avanti (a medi 10 metri dal campo) lasciando alle proprie spalle circa mille metri quadrati per servizi e commerciale. Un progetto non esattamente simile a quello immaginato da Commisso per il Franchi.