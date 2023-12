Dalla zona Champions del Maradona al gol perduto. Italiano cerca cinismo

Il 3-1 di napoli è stato il punto più alto di uesta annata, da li in poi i ragazzi di Italiano si sono smarriti. Ritroveranno il sorriso oggi?

Vincenzo Italiano cerca il cambio di rotta. La sua Fiorentina dopo napoli avev sognato la Champions League. Poi 4 sconfitte su 5 gare di campionato, e gli entusiasmi si sono fermati. I viola sembrano aver smarrito la brillantezza dimostrata prima. La formazione di Italiano è scivolata in classifica, nelle prime otto giornate solo una sconfitta, contro l'Inter, con 18 gol fatti. Poi 5 partite con soli due gol. Per risalire serve il cinismo, tema chiave nelle parole delle ultime settimane di Italiano. I numeri 9 dovrebbero sbloccarsi, ma anche un gol di Gonzalez sarebbe gradito a Italiano. La Fiorentina poi, stando ai freddi numeri oggi potrebbe tagliare il traguardo dei 100 gol nel 2023, e con una vittoria Italiano arriverebbe a 50 in A, tra Fiorentina e Spezia. Fonte La Gazzetta Dello Sport