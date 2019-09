Dalla Primavera alla squadra dei grandi, primato italiano per la Viola

Durante la sessione di calciomercato estiva, la Fiorentina si è rinnovata nella dirigenza e nel parco giocatori. Senza dimenticare tuttavia i giovani provenienti dal settore giovanile. Quest’ultimi sono ben otto in prima squadra, un record in Italia. Molti di loro hanno già effettuato le prime positive esperienze fra campionato e Coppa Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nella memoria di tutti i tifosi rimangono vividi gli splendidi assist di Montiel per Vlahovic contro il Monza, così come le cavalcate di Sottil e le giocate illuminanti di Castrovilli.