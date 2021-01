Dalla Lazio alla Lazio: contro i biancocelesti l’ultimo gol di Ribery. Che oggi ci riprova

Infrangere il suo tabù: questo, secondo il Corriere dello Sport, è l’obiettivo di Franck Ribery, il quale vuole e deve tornare a segnare quanto prima per aiutare la Fiorentina ad uscire presto da una situazione non facile di classifica. Come ricorda il quotidiano sportivo, infatti, il francese non segna proprio dall’ultima sfida contro i biancocelesti all’Olimpico, da quel magnifico gol dello scorso 27 giugno. Una rete splendida che lo decretò migliore in campo di quella partita ma che non bastò ai viola ad evitare la sconfitta. Dopo i legni colti con Sassuolo e Bologna, adesso Le Roi vuol tornare a gioire, per la Fiorentina e per se stesso.