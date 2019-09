Dalbert da subito? Il brasiliano è pronto e punta all’esordio in maglia viola

Il più pronto, lo ha detto anche Montella, per esordire. Dalbert è una delle due novità proposte da Vincenzo Montella secondo Repubblica. Il nuovo terzino sinistro, arrivato in settimana nell’operazione che ha riportato Biraghi all’Inter, vestirà per la prima volta la maglia viola da titolare. È tra i più in forma e si è presentato benissimo in allenamento dal punto di vista fisico. In attacco, invece, sarà il turno di Boateng al posto di Vlahovic.