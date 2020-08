Dalbert e Biraghi, la loro volontà è chiara: club al lavoro. E in difesa spuntano due nomi nuovi

Dalbert e Biraghi vogliono restare rispettivamente alla Fiorentina e all’Inter, che nei prossimi giorni si parleranno per trovare il punto d’incontro. Lo scambio di prestiti può essere rinnovato per un’altra stagione, ma senza obbligo di riscatto per nessuno dei club. Due nomi nuovi per la difesa viola del domani: Cistana del Brescia è un obiettivo concreto, spunta Paganini, che andrà a scadenza con il Frosinone. Lo scrive La Nazione.

***I viola non mollano Calafiori, protagonista ieri allo Stadium. Per il classe 2002 è sfida alla Juventus