Per Dalbert c’è il rischio stop. Oggi gli esami strumentali

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il pareggio esterno con l’Inter la Fiorentina fa la conta degli acciaccati. In vista della gara di domenica contro la Roma restano da valutare le condizioni di Dalbert e Dragowski. Il laterale brasiliano, uscito a causa di guai muscolari, si sottoporrà nella giornata odierna ad esami specifici per capire l’entità dell’infortunio. Forfait quasi certo. Il portiere polacco, alle prese con una fastidiosa lombalgia, invece potrebbe essere recuperato. In ogni caso, visto il recente momento di forma del vice Terracciano, una sua eventuale conferma tra i pali è una possibilità concreta.

Ribery schernisce un Ghezzal confuso a bordo campo: “Svegliati Rachid Mamma mia!”