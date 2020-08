Dalbert apre un varco per trattare Nainggolan. E non tramonta Torreira, rifiutato dal Cholo

Inter e Fiorentina dovranno sedersi al tavolo delle trattative, a prescindere da Chiesa. Si deve discutere il futuro di Biraghi e Dalbert: se il primo pare destinato ad un’altra squadra, Roma su tutte, il secondo potrebbe rimanere a Firenze per un’altra stagione, e favorire un distensione dei rapporti fondamentale nell’affare-Nainggolan. Il belga resterebbe volentieri a Cagliari e lo ha fatto capire, ma i sardi non hanno le risorse economiche per trattenerlo e Pradè spinge per assicurarsi il suo pallino. Iachini ha dato l’ok all’operazione. Intanto, però, Lucas Torreira (SCHEDA) non è tramontato come nome per il centrocampo viola, dato che Diego Simeone non vuole privarsi di Tomas Partey, che avrebbe dovuto essere scambiato proprio con Torreira in un affare tra Arsenal e Atletico Madrid. Fiorentina, dunque, ancora in corsa.

SULLO SFONDO RESTANO MILIK E THURAM: LE IPOTESI IN ATTACCO