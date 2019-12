Dal subito pronto Gattuso alla sorpresa Di Biagio: chi può sostituire Montella in caso di flop

Ore complicate in casa Fiorentina, con Vincenzo Montella al centro di un malumore diffuso fra i tifosi e il ds Pradè sotto esame per scelte di mercato che non hanno convinto. In caso di prestazione negativa contro il Cittadella il primo a pagare potrebbe essere l’allenatore, perché più delle sconfitte preoccupa l’involuzione mentale del gruppo. Come scrive La Nazione, c’è una lista di sostituti in caso di flop: Gattuso è pronto, sorpresa Di Biagio, suggestione Prandelli, Spalletti è carissimo, Emery e Pochettino sono sogni dei tifosi ma hanno costi e ambizioni altissime, se non ci sono altre soluzioni Bigica come traghettatore interno.