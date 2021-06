Dal patto della bistecca a quello di riservatezza: Gattuso se ne va in silenzio

L'addio di Gattuso lascia molti punti interrogativi destinati a rimanere insoluti, la Fiorentina e le storie tese con Mendes

Gattuso e la Fiorentina: dal patto della bistecca - ritrovarsi a cena per compattare la squadra - a quello di riservatezza il passo è breve. Lo scrive La Nazione, che si sofferma sull'accordo siglato dai protagonisti per mettere una pietra tombale sulla verità dietro alla rottura. I motivi che hanno portato alla rottura con Mendes e, di rimbalzo, con Gattuso. Il Qs ricostruisce l'andamento della vicenda in seno alla Fiorentina. La società gigliata ha cominciato a fare i "conti della serva" e si è accorta che l'esborso per gli obiettivi indicati da Gattuso, rappresentati dall'agente portoghese, sarebbe stato intorno ai 40 milioni. Cinque giocatori, a iniziare da Sergio Oliveira. Operazione da chiudere entro domenica scorsa, altrimenti il prezzo non sarebbe stato più quello.