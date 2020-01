Dal Genoa al Genoa: è cambiato il mondo. Raggiunti 30mila abbonati

In otto mesi è cambiato il mondo. Il 26 maggio, proprio contro il Genoa, si giocava l’ultima partita di un campionato assurdo. Fu una delle partite più tristi degli ultimi anni tra la melina e le orecchie tese verso San Siro in attesa di notizie da Inter-Empoli. Al Franchi, intanto, si consumava la solita, pesante serata di contestazione contro i Della Valle e Montella. Oggi – scrive il Corriere Fiorentino – quel ricordo non potrebbe essere più lontano. Di uguale c’è solo l’avversario: il Genoa. La passione è tornata travolgente. Basta pensare alla riapertura della campagna abbonamenti. Nel giro di una settimana sono circa mille le tessere vendute. E così, uniti ai 28mila abbonati estivi, ora sono quasi 30mila gli abbonati totali. Solo Inter e Milan, in Italia, ne hanno di più.