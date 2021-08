Dal Bernabeu a Tavarnuzze. Borja Valero riparte dal calcio dei valori

Un esempio di rarità assoluta in un mondo, quello del calcio, sempre più governato dal dio denaro

In un universo costellato di procuratori e contratti milionari, la notizia di Borja Valero al Lebowski ti fa riconciliare con il calcio. Lo spagnolo ha giocato in stadi come Il Bernabeu o San Siro ma non si dimentica la vera essenza di questo sport. Da qui la scelta, a 36 anni, di abbandonare il calcio solo nella sua veste opulenta e di abbracciarne una ben più verace. Il Centro Sportivo Lebowski si nutre di valori sociali e solidarietà e, nel suo piccolo, rappresenta con i fatti il bello del mondo del pallone. Lo scrive La Stampa in edicola questa mattina.