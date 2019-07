Dainelli: “Sarò il tramite tra squadra, staff e società. Sono felice perchè volevo tornare”

Dario Dainelli è il nuovo supervisore dell’area tecnica della Fiorentina. L’ex capitano viola nella giornata di ieri, direttamente dall’America, ha voluto dare qualche informazione sul suo nuovo ruolo dirigenziale. La sua figura sarà quella di ‘collante’ che terrà unito squadra, staff e società. Infine Dainelli ha svelato anche quando sono avvenuti i primi contatti con la Fiorentina: nelle stagione passate, quando lui ancora militava nel Chievo e Montella era al primo mandato in viola, c’era stati i primi interessamenti per riportare l’ex capitano in viola.