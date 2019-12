Dabo e il mercato degli esuberi: sul giocatore Spal e club francesi

Bryan Dabo proverà anche lui a convincere il neo tecnico della Fiorentina Beppe Iachini per rientrare nelle linea mediana viola. Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio, qualora non dovesse riuscirci, il centrocampista francese potrebbe decidere di prendere in considerazione una cessione per cercare maggior minutaggio. Su di lui c’è l’interesse della Spal di Semplici così come di alcuni club francesi come Dijon e Tolosa, oltre ai belgi del Genk. Alternativa sempre possibile una cessione in Turchia con il Trabzonspor alla finestra.

Dabo però è soltanto uno degli undici esuberi viola che dovranno essere ceduti. Sono tanti infatti i nomi che verranno valutati in attesa di un’opzione di cessione: su tutti Eysseryc, Thereau, Rasmussen e Terzic.