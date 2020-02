Udinese: Samir e Sema scalpitano. Nestorovski insidia la coppia d’attacco Okaka-Lasagna

L’Udinese domani affronterà la Fiorentina di Beppe Iachini tra le mura amiche della Dacia Arena e per l’appuntamento riesce a ritrovare giocatori importanti per la rosa del tecnico Gotti. Come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina i bianconeri potranno contare sul rientrante Sema, recuperato dopo i dolori accusati nella trasferta di Bologna, e il difensore brasiliano Samir che rientra dall’infortunio al ginocchio dello scorso dicembre. In attacco, nonostante i pochi punti ottenuti dai friulani nelle ultime giornate di campionato, il Gotti dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia Okaka-Lasagna. Attenzione però all’ex Palermo Nestorovski che in settimana ha svolto lavoro atletico in palestra ma risulta comunque arruolabile per la gara.