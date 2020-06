Da Torino: la Fiorentina vuole puntare su Belotti ma Cairo (per ora) alza il muro

Sulle pagine di Tuttosport si torna a parla del futuro di Andrea Belotti (SCHEDA). L’ultima in ordine di tempo a provarci per il Gallo è però stata la Fiorentina, che vendendo Chiesa avrebbe soldi da investire e voglia di puntare su un grande attaccante per completare un reparto che già poggia su Cutrone e Vlahovic. Fin qui Cairo ha alzato un muro, garantendo che Belotti inizierà anche la prossima stagione in granata e con la fascia di capitano al braccio. Se a blindare il centravanti è il Cairo versione estate 2019, il Gallo non si muoverà, altrimenti il presidente dovrà rendere conto della cessione più indigeribile per i tifosi del Toro. Ha solidità economica per tenerlo il patron granata.