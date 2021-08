Da Scamacca a Belotti: la Fiorentina cerca garanzie senza Vlahovic

Da Scamacca a Belotti: la Fiorentina cerca la pista giusta da seguire in attacco in caso di addio di Dušan Vlahovic

La Fiorentina si guarda intorno. E non potrebbe fare altrimenti, visto che a pochi giorni dall'inizio del campionato rischia di dover rinunciare al suo attaccante principe. Come si legge sul Corriere Dello Sport, i viola non intendono perdere tempo e in caso di addio di Vlahovic dovranno muoversi repentinamente. Il casting dice Scamacca, Kean, Belotti, ma anche Orsolini e Berardi.

Proprio l'ex Genoa sembra il primo della lista: piace per le qualità tecniche e per la personalità, oltre che per la crescita in prospettiva. I contatti col Sassuolo sono intensi, ma non è l'unico elemento che interessa. Kean e Belotti piacciono molto: il primo è una novità, appena rientrato all'Everton, l'altro è un vecchio stile.