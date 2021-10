Da Saponara a Callejon, fino al 2023: evitare un nuovo caso Vlahovic

In casa Fiorentina si studiano le prossime mosse sulle scadenze di contratto. Obiettivo evitare un nuovo caso Vlahovic

In casa Fiorentina si guarda anche ai rinnovi di contratto, non solo per cautelarsi in vista della prossima estate, ma anche per evitare nuove grane Vlahovic. Come si legge sul Corriere Dello Sport, già da alcune settimane il club è al lavoro sui cartellini in scadenza 2022 e 2023. Per i prossimi giorni sono già in programma alcuni appuntamenti in merito: nei giorni scorsi abbiamo parlato di Bonaventura, fra i primi della lista, ma non solo. La prossima riflessione è su Callejon, che ha l'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione, così come Saponara, che a giugno finirà il suo rapporto con i viola. Per entrambi molto sarà determinato dal rendimento da qui a gennaio: il primo ha qualche dubbio in più legato all'età. Con maggiore calma si discuterà poi di Odriozola e Torreira, prestiti con possibili riscatti.