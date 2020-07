Da Roma, ultima in casa. Con la Fiorentina per avvicinarsi ai gironi di EL

La Roma ha bisogno di due vittorie in tre partite per ottenere il passaggio diretto ai gironi di Europa League, senza dover disputare i preliminari. Quella con la Fiorentina è l’ultima gara all’Olimpico, e Fonseca vorrà di certo sfruttare il fattore-campo, per quanto lo stadio vuoto possa influire. Torino e Juventus in trasferta chiuderanno la stagione, resa turbolenta dagli smottamenti sul fronte societario, con 4 fondi interessati dopo il passo indietro di Friedkin. Il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, però, ha restituito fluidità al gioco della Roma (LEGGI I PROBABILI INTERPRETI), che dopo la fine del campionato sarà impegnata contro il Siviglia negli ottavi di finale di Europa League, in gara secca a Duisburg. Le 9 occasioni concesse alla SPAL sono un piccolo campanello d’allarme, scrive Il Messaggero.