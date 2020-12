Da Roma: Caicedo riflette sul futuro, la Fiorentina c’è. Le cifre e un possibile scambio

Secondo il Messaggero in edicola oggi l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo rischia di diventare un caso dalle parti di Formello. Nella sconfitta di ieri contro il Milan l’ecuadoregno non è stato inserito nemmeno a partita in corso da Inzaghi, che gli ha preferito Correa prima e soprattutto Muriqi poi. Dal quotidiano si apprende come la decisione del tecnico abbia fatto infuriare Caicedo, che pur non volendo lasciare la Lazio si trova costretto a meditare sul suo futuro. È noto come la Fiorentina si sia recentemente interessata al suo profilo, e si pensa che potrebbe tornare alla carica già a gennaio. La Lazio ad ogni modo non accetterà un ipotetico scambio con Cutrone: al massimo si potrebbe parlare di Biraghi, scrive il Messaggero. I biancocelesti valutano il cartellino di Caicedo una cifra intorno ai 6/8 milioni di euro.