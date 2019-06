Da Montella a Pradè, da Viviano a Borja Valero: è l’estate dei ritorni di fiamma

L’orologio è tornato indietro di sette anni, all’estate 2012, quando iniziò un triennio di calcio spettacolare firmato da Vincenzo Montella e Daniele Pradè. E insieme a loro potrebbero esserci altri ritorni di fiamma: Emiliano Viviano e Borja Valero. Da giorni infatti circola con forza il nome del portiere e tifoso viola, che oggi ha 33 anni e potrebbe arrivare come vice di Lafont. La situazione economica dello Sporting Lisbona non è delle migliori, il club portoghese è disposto a cedere ed il giocatore c’è grande apertura a questa soluzione. Il Corriere Fiorentino parla anche del feeling che c’è tra l’allenatore viola e il centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Conte e potrebbe gradire un ritorno a Firenze.

Caricamento sondaggio...