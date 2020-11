Da Milenkovic a Duncan, fino a Vlahovic. L’analisi del passivo viola

Con la Fiorentina che sta progressivamente vedendo scendere il valore dei suoi calciatori (LEGGI QUI) il Corriere Fiorentino analizza nel dettaglio chi si è svalutato di più da un anno a questa parte. Milenkovic e Pezzella confermano questa tendenza preoccupante, così tra prestazioni e rinnovi che non arrivano i due hanno visto la loro quotazione scendere complessivamente di 5 milioni. Coloro però che sembrano maggiormente in ribasso sono due esborsi importanti come Lirola e Duncan: arrivati entrambi dal Sassuolo per un totale di 30 milioni, adesso gli ex neroverdi valgono rispettivamente 10 e 13 milioni. Un potenziale passivo di 7 milioni che la Fiorentina non si può permettere. In attacco altre note dolenti: secondo Transfermarkt, Vlahovic vale 16 milioni rispetto ai 18 di pochi mesi fa, Kouamé costa 17,5 rispetto ai 22,5 pre infortunio e Cutrone 15,5 a dispetto di un’operazione che l’ha portato in viola per 19.

