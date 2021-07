Da Genova: Ribery offerto alla Samp. Ma l’ingaggio è un ostacolo per tutti

L'esterno francese verso i blucerchiati?

L'unica certezza nel futuro di Franck Ribery è che non giocherà più nella Fiorentina. La prossima stagione, però, è ancora tutta da definire per l'asso francese. Come riporta Il Secolo XIX in edicola questa mattina, FR7 è stato proposto anche alla Sampdoria oltre che alla Lazio. Il nome dell'asso francese stuzzica non poco il numero uno blucerchiato Massimo Ferrero. Tuttavia, l'ingaggio pesante dell'ex Bayern è un problema non di poco conto anche per i liguri.