Da Genova: “Muro viola con Dragowski. Rossoblù pari con rimpianti”

“Muro viola con Dragowski. Genoa pari con rimpianti“: titola così Repubblica Genova sullo 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Pubblichiamo la parte iniziale dell’articolo:

Di nuovo zero a zero, ma tutta un’altra storia rispetto a maggio dell’anno scorso, la sfida a reti bianche che sancì la salvezza di Fiorentina e Genoa, a discapito dell’Empoli. Un’altra cosa, perchè stavolta entrambe le squadre ci mettono l’anima e provano a vincere, non si accontentano. I viola cercano l’intera posta, e magari recriminano, per l’inizio veemente e la traversa colpita da Milenkovic di testa all’8’, deviazione su un corner di Pulgar. I rossoblù molto di più. Più continuità nel gioco, più convinzione, nonostante la partita sia in trasferta, nel voler portare a casa i tre punti, più occasioni da gol, cosa che alla fine, ed è questo che può far disperare i tifosi del Genoa, i più di 300 al seguito e quelli che hanno visto la gara da casa, genera molti più rimpianti. Il problema della squadra di Nicola è che forse non si aspettava di trovarsi davanti un muro come Dragowski, il portiere polacco della Fiorentina, che ha sfoderato miracoli in serie, a cominciare dalla neutralizzazione di un rigore battuto da Criscito, uno che in carriera mai aveva fallito, 13 centri su 13 tentativi, e che stavolta si è dovuto inchinare alla marmorea e gigantesca figura dell’estremo difensore viola, bravo nel restare fermo e nel respingere con i piedi il tiro piuttosto centrale.