Da Ferrara: Saponara sul mercato, ad un passo la firma con la Spal

Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, il fantasista viola Riccardo Saponara sarebbe ad un passo dalla firma con la Spal. Dopo il vertice di mercato di domenica scorsa, il giocatore è stato inserito nella lista degli elementi cedibili e mister Semplici, allo stesso tempo, lo avrebbe indicato come rinforzo ideale per la sua squadra. L’interesse del club estense è forte, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. INTANTO, OGGI NUOVO VERTICE DI MERCATO: ACCELERATA PER DE ROSSI