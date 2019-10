Da domani gruppo al completo. A Brescia nessuno stravolgimento: sarà ancora 3-5-2

Quando il gruppo viola sarà al completo? Non prima di domani quando anche l’ultimo giocatore di rientro dalle nazionali sarà al Centro Sportivo, ossia Martin Caceres. Come scrive La Nazione, da quel momento inizierà la vera e propria preparazione per la trasferta contro le Rondinelle. Montella è sempre orientato a non cambiare assetto e idee di gioco, affidandosi come accaduto dalla sfida contro la Juventus in poi all’attacco leggero e a un centrocampo folto e dinamico. Difficile dunque ipotizzare la scelta di schierare una punta centrale, stravolgendo difesa e centrocampo che stanno funzionando alla grande.