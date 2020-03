Da Commisso ai tifosi, così la Fiorentina si mobilita contro il Coronavirus

Rocco Commisso ha fatto sapere dagli Stati Uniti di essere pronto a adoperarsi economicamente per dare un supporto a Firenze, ai fiorentini e all’Italia intera. Il presidente della Fiorentina, si legge su Stadio oggi in edicola, ha dato mandato a tutti i suoi collaboratori affinché si mobilitino per sapere come e quando l’imprenditore italo-americano potrà dare il via a iniziative che riguardino la città. La sua partecipazione riguarderà anche la Calabria.

La stessa decisione è stata presa dalla totalità dei giocatori viola e dallo staff tecnico con Beppe Iachini in testa. Stanno studiando iniziative parallele anche gli ex viola, che hanno una struttura che spesso ha dato il proprio contributo per iniziative umanitarie, e lo stesso faranno i tifosi viola, da sempre in prima fila nei momenti più complicati della vita nazionale e che stanno elaborando varie ipotesi di sostegno economico. Molti si stanno mobilitando per andare a donare il sangue.